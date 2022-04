Formel 1: Mehr Sprintrennen in Saison 2023 möglich

Die Zahl der Sprintrennen in der Formel 1 soll in der kommenden Saison von bisher drei auf sechs erhöht werden. Das ist eines der Ergebnisse eines Treffens der Formel-1-Kommission am Dienstag in London. Diese Änderung muss aber noch vom Motorsportweltrat beschlossen werden. Der Weltverband FIA will zunächst noch prüfen, welche Auswirkungen die Änderungen auf das Personal an der Strecke hätte.