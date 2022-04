Sonderlandtag: Polit-Streit um die Teuerungen

Einen Ordnungsruf gab es dann für Abgeordnete Jennifer Kickert (Grüne), die für Udo Guggenbichler (FPÖ) während seiner Rede nur noch den Stinkefinger übrig hatte. Deren Partei stellten sich dann auch gegen die von den Blauen vorgeschlagene Mehrwertsteuer-Senkung. „Eine dümmere Lösung, um Armut zu bekämpfen, gibt es nicht“, sagte Martin Margulies (Grüne). Reichere Haushalte würden auch in Zeiten von Inflation mehr ausgeben und so mehr von der Steuersenkung profitieren. Die ÖVP forderte die Aufhebung des Valorisierungsgesetzes. Dabei gehe es nicht „um ein paar Euro mehr pro Jahr für die Bürger“, sondern um rund 50 Millionen Euro, die in die Stadtkasse gespült würden.