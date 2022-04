Betrüger geben sich als WhatsApp-Support aus

Darauf weist der auf WhatsApp spezialisierte Blog „WABetaInfo“ hin. Demnach scheinen Betrüger den populären Messengerdienst derzeit vermehrt zu nutzen, um in dessen Namen an private Informationen seiner Nutzer zu gelangen. Die Betrüger geben sich dabei als offizieller WhatsApp-Support aus und gaukeln ihren Opfern vor, deren Kreditkartendaten zu benötigen, um die Kündigung ihres WhatsApp-Kontos zu vermeiden. In einigen Fällen, so „WABetaInfo“, würden die Betrüger auch den sechsstelligen Verifizierungscode von WhatsApp abfragen, um das dazugehörige Konto unter ihre Kontrolle zu bringen.