Nach Wolfsbergs Abseitstor: „Jeder Fehler tut weh“

Mit Wolfsbergs Abseitstor am Sonntag in Klagenfurt rückte der Video-Referee wieder in den Blickpunkt: „Sollte nicht vorkommen. Doch wo Menschen arbeiten, passieren Fehler“, meint dazu VAR-Supervisor Konrad Plautz und sagt zur Aufregung: „Wenn jemand glaubte, mit dem VAR wird alles bestens, dann irrt er. Davor habe ich von Anfang an gewarnt.“