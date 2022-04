Dritte Corona-Impfung für Kinder ab fünf empfohlen

„Die Corona-Schutzimpfung hat unzähligen Menschen das Leben gerettet und tut das auch weiterhin“, betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in der Aussendung. „Sie minimiert nachweislich das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken oder sogar zu sterben. Kommt es trotz einer Impfung zu einer Covid-19-Erkrankung, so verläuft diese im Normalfall deutlich milder.“ Die laufende Anpassung der Empfehlungen des NIG gewährleiste, „dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse ständig eingearbeitet werden“.