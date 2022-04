500.000 € für die Austria: „Herzensangelegenheit!“

Rückkehr zur Austria?

Überhaupt schwärmte der Wiener von der Austria und auch seiner Zeit in der Frank-Stronach-Akademie („Ich bin zur Aufnahmeprüfung zu spät gekommen, weil der Ford Escort vom Papa eingegangen ist“). „Ich habe bei der Austria so viel gelernt, so viel mitgenommen. Ich bin dem Klub sehr dankbar.“ Da drängt sich - auch im Sky-Bericht - die Frage auf, ob denn ein Comeback in Violett irgendwann denkbar ist. „Warum nicht?“, so Alaba: „Ich bin ja in Wien aufgewachsen, meine Freunde, meine Familie sind hier. Das wäre schon cool.“