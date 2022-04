Thomas Helmer gibt überraschendes Comeback

Hintergrund: Stamm-Moderator Florian König leidet weiter an Corona und musste deswegen auch seine zweite Hauptaufgabe, die Formel-1-Moderation für RTL in Imola, absagen. Den „Doppelpass“ hatte er schon in der Vorwoche sausen lassen müssen. An seiner Stelle übernahm Kult-Moderator Rudi Brückner, der die Sendung in den 00er- und 10er-Jahren moderiert hatte.