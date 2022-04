Hard und Fivers mit Auftaktsiegen im Viertelfinale

Hard wurde vom Tabellensiebenten des Grunddurchgangs an den Rand einer Niederlage gebracht. Kurz nach der Pause war Schwaz sogar zweimal auf fünf Tore enteilt (15:10 und 16:11/35.), Hard kämpfte sich aber zurück und lag zehn Minuten vor dem Ende erstmals nach über einer halben Stunde wieder in Führung. Mit dem 25:24 (55.) gingen die Tiroler im Finish zwar nochmals in Front, brachten aber ab diesem Zeitpunkt kein Tor mehr zustande. Damit kann Hard am Mittwoch (19.30 Uhr) in Schwaz den Halbfinal-Einzug perfekt machen.