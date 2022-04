Hier läuft es sich am schönsten

Morgen startet der Vienna City Marathon in Wien, wo zahlreiche Sportler die Bundeshauptstadt stürmen, um sich in den Kategorien Staffelmarathon, Halbmarathon oder der Königsdisziplin, dem Marathon, zu messen. Passend zu diesem höchst sportlichen Ereignis haben wir unsere Wiener Leser gefragt, wo es sich in der Hauptstadt am angenehmsten laufen lässt.