Baggerarm drückte Arbeiter (50) gegen Radlader

Ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land führte am Donnerstag um 9 Uhr in St. Leonhard bei Freistadt allein bei einem abgestellten Radlader Reparaturarbeiten an einem Hydraulikschlauch durch. Er stützte die Radlader-Gabel mit einer Holzpalette in einer Höhe von ca. einem Meter ab, um im Frontbereich einen defekten Hydraulikschlauch zu wechseln.