Kommen bald wieder GTI-Liebhaber nach Kärnten?

Jedes Jahr im Frühling, wenn alles zu blühen beginnt, startet in Kärnten eine ganz eigene Jahreszeit: die der GTI-Fans. Tuning-Liebhaber aus dem In- und Ausland pilgern dann wieder an den Wörthersee und an den Faaker See und besiedeln auch die Gebiete dazwischen. In Kärnten sorgen sie damit auch für Aufregung: Umweltverschmutzung, Geschwindigkeitsübertretungen und das laute „Gummi Gummi“-Geben sind Anrainern und Politik ein Dorn im Auge.