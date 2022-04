Nur zwei Klubs noch besser als Red Bull Salzburg

In der Saison 2010/11 kaufte er - weil ihm als Vorstandsmitglied bei ZSKA Sofia nicht alles passte - Zweitligist Ludogorez Rasgrad, dann ging’s rasant: Aufstieg, in der nächsten Saison feierte man das Triple aus Meisterschaft, Cupsieg und Supercup, seither ist der Verein aus dem Städtchen mit 32.0000 Einwohnern Serienmeister, steht auch in dieser Saison vorzeitig als Nr. eins fest. Und hat damit den längsten Erfolgslauf im Profigeschäft!