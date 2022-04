DFB-Pokal LIVE: RB Leipzig gegen Union Berlin

In Leipzig ist ein Rekord schon vor Spielbeginn sicher. Das Leipziger Stadion wird erstmals nach dem Umbau mit über 47.000 Zuschauern ausverkauft sein - so viele waren noch nie bei einem Heimspiel seit der Red-Bull-Übernahme. Zum dritten Mal binnen vier Jahren können Konrad Laimer und Co. ins Finale einziehen und in stressigen Wochen die Double-Chance wahren.