Burgstaller-Tor reicht St. Pauli nicht für Spitze

Der FC St. Pauli hat am Samstag in der 30. Runde der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Hamburger kamen beim SV Sandhausen nur zu einem 1:1 und sind damit vorerst Tabellen-Zweiter. Der Kärntner Guido Burgstaller erzielte dabei aus einem Foulelfmeter das 1:0 für die Hamburger (39.).