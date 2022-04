Kärntens Finanzspritze gegen die Teuerungswelle

Wohnraum, Energie, Nahrungsmittel: Das Leben wird immer teurer, immer stärker spüren das vor allem die Bürger. Um den Menschen in Kärnten wirksam zu helfen, beschließt die rot-türkise Landesregierung deshalb am Dienstag einen Bonus in der Höhe von 10 Millionen Euro. Rund 50.000 Haushalte sollen davon profitieren.