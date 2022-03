Schon wieder Wahlen: „Listensterben“ in Gemeinde

Waidhofen an der Ybbs, Krems und St. Pölten halten sich als Statutarstädte bekanntlich nie an den landesweiten Wahlkalender. Aber auch die kleine Gemeinde Pillichsdorf hatte zuletzt die „normalen“ Termine ausgelassen. Denn die notwendige Neuwahl lag 2019 so nahe am regulären Urnengang, dass das Ergebnis gleich bis 2025 gelten sollte.