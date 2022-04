Ex-Teamchef rät: „Vettel soll sich zurückziehen“

Corona stoppte Vettel zu Saisonbeginn

In Training Nummer drei war er übers Kiesbett geschlittert und anschließend im Reifenstapel eingeschlagen. Eine Teilnahme am Qualifying war nur aufgrund einer Roten Flagge und den damit gleichbedeutenden längeren Reparatur-Zeiten möglich gewesen. Anschließend wurde Vettel eine 600-Euro-Strafe aufgebrummt. Der Grund: Zu viel Tempo in der Boxengasse.