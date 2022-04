„Schlimmer kann‘s nicht werden!“ Vettel frustriert

In der 24. Runde krachte er auf dem Albert Park Circuit in Melbourne in die Streckenbegrenzung, zuvor hatte es schon einen unfreiwilligen Ausflug ins Kiesbett gegeben. „Ich habe es vielleicht ein bisschen zu sehr versucht und habe das Auto verloren“, sagte der Ex-Weltmeister. Bereits am Samstag war er im Training in die Bande gekracht und bescherte seinen Mechanikern viel Arbeit. Gerade noch rechtzeitig wurde sein Wagen zusammengeflickt, es reichte in der Qualifikation aber nur zu einer schnellen Runde. Deswegen ging es nur von Platz 17 in den insgesamt dritten WM-Lauf der Saison. „Es war das erste Mal unter Rennbedingungen, aber die Fahrt war am Ende etwas zu kurz.“