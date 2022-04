Matthäus über Kahn: „Das kann er nicht sagen!“

„Wenn dies das Anspruchsdenken des FC Bayern ist, dann ist er in die falsche Richtung gerudert“, meinte der Ex-Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters und Rekord-Internationale des DFB weiter. „Es mangelte am Selbstverständnis, an Eins-gegen-eins-Situationen, an der Zielstrebigkeit nach vorne. Die klassische FC-Bayern-DNA fehlt, Verunsicherung hat sich eingeschlichen.“