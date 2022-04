Ex-Rapidler Fjörtoft zu Bayern: „Skandal, Blamage“

Müller sprachlos

Deutlich wortkarger hatte sich zuvor Thomas Müller gezeigt. Er war nach dem Aus seiner Mannschaft „so sprachlos wie nie“, wie Ex-Kollege Mario Gomez auf „Amazon Prime“ konstatierte. Tatsächlich kamen Müller seltene Worte über die Lippen. „So stehen wir jetzt da, das ist sehr schwierig. Die Niederlage zu akzeptieren ... da weiß ich auch nicht, was ich sagen soll“, so Müller grübelnd.