Kahn kein Mann? Villarreal attackiert Bayern-Boss

Der Konter von Emerey: „Wenn er unsere Taktik infrage stellt, hat er wohl unser erstes Spiel vergessen. Wir waren in Villarreal die bessere Mannschaft und haben uns die Ergebnisse verdient", so der Erfolgscoach, der bereits viermal die Europa League gewann und nun in der Champions League für Furore sorgt. „Aber wenn jemand respektlos ist, respektiere ich ihn nicht, ich ignoriere ihn.“