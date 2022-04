Zukunft von Österreichs Box-Star Nader geklärt

Warten auf Gegner und Ranking

„Scheiße“ war das Erste, was dem Local Hero in den Kopf schoss, als er wieder zu sich kam: „Ich war unsicher, was jetzt auf mich zukommen würde. Ich fühlte mich gut, auch beim Kampf - bis zum Schlag. Dann habe ich mich gar nicht mehr gespürt.“ Jetzt heiße es „aufstehen und Krone richten“. Er war - auch von den Buchmachern - als Favorit in den Ring gestiegen. Der Gegner wäre ihm gelegen, aber „ein Schlag entscheidet, auch wenn du vier Runden nach Punkten einstimmig vorne liegst“. Ein Schlag, der der österreichischen Box-Welt kurz den Atem nahm …