Wiens Arbeitsmarkt kämpft mit einigen Baustellen

Tourismus und Gastro leiden

Wer von diesem Aufschwung nicht in vollem Umfang profitieren konnte, waren der Tourismus und die Gastronomie - und hier nicht nur wegen ausbleibender Touristen oder Gäste, sondern auch wegen Mitarbeitermangel. „Niemand will sich zwölf Stunden am Tag in die Küche stellen oder Gäste bedienen, wenn man mit etwas weniger Geld gut auskommt und Freizeit hat“, bringt es ein Gastronom auf den Punkt, der mehr Anreize fordert.