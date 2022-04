Weniger Tests, kein Personal: Nachtgastro leidet

„Wie erwartet, ist die Auslastung in den Clubs durch die Beschränkung der Gratis-Tests stark zurückgegangen“, sagt Nachtgastro-Sprecher Stefan Ratzenberger. In den Bundesländern, wo 3G als Zutrittsregel gilt, waren die Clubs am Wochenende halb leer. „Die Jugendlichen brauchen die Tests für die Arbeit“, weiß Ratzenberger.