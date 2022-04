Laufsaison eröffnet: Da müssen Sie jetzt beachten

Wie lange brauche ich um an einem Halbmarathon teilzunehmen?

Die Leistungsfähigkeit des Einzelnen spielt eine große Rolle. Für prinzipiell fitte Personen ist es auch in sechs Monaten möglich, sportliche können sogar schneller sein. Vorerst sollte das Ziel aber nicht der Wettbewerb sein, sondern Laufen in den Alltag zu integrieren. „Nach zwei bis drei Wochen macht dann eine Leistungsdiagnostik Sinn“, rät der Trainer – um konkreter auf Ziele hinzuarbeiten. Für Laufanfänger lässt sich Belastung am besten mit der Herzfrequenz steuern, bei Fortgeschrittenen kann das Tempo als Maß genommen werden.