Neue Bewertung: Netflix führt Doppel-Daumen ein

„Unsere aktuellen Daumen-hoch- und Daumen-runter-Buttons sind eine gute Möglichkeit für Sie, uns mitzuteilen, was Sie von einer Serie oder einem Film halten, und im Gegenzug erhalten Sie ein Profil, das besser auf Ihren Geschmack zugeschnitten ist“, so Netflix in einer Mitteilung an seine Kunden. „Wir haben jedoch im Laufe der Zeit gelernt, dass diese Gefühle über eine einfache Zustimmung oder Ablehnung hinausgehen können.“