Lando Norris überrascht mit Trainings-Bestzeit

Aston Martins Pechvogel Sebastian Vettel konnte schon wie im zweiten Test nicht an den Start. Bereits in Training Nummer eins blieb sein Bolide mit einem Motorschaden auf der Strecke in Melbourne stehen. Sein anschließender Umstieg auf den Roller kostete den vierfachen Weltmeister 5000€ (sportkrone.at berichtete).