Last-Minute-Tor für Trauner, Pleite für Schwab

LASK-Bezwinger Slavia Prag hat am Donnerstag in einem turbulenten Viertelfinal-Hinspiel der Fußball-Conference-League Feyenoord auswärts in Rotterdam ein 3:3 (1:1) abgetrotzt. Die Tschechen schufen sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am nächsten Donnerstag in Prag. Einen knappen 2:1-Sieg erzielte Olympique Marseille gegen PAOK Saloniki. Mit dem gleichen Ergebnis überraschte Bodö/Glimt die AS Roma.