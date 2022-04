Ab 18.45 Uhr LIVE: RB Leipzig gegen Atalanta

An Atalanta kommt das Team von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer nicht so mühelos vorbei. Dennoch zeigt sich der Salzburger hungrig nach Toren. Gegen den BVB gelangen dem Mittelfeldspieler zwei Tore. Für Atalanta lief es in den letzten Spielen weniger glorreich. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Neapel muss nun ein Sieg her. Fußball-Fans erwartet ein spannendes Europa-League-Viertelfinale.