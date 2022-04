Kapfenberg wurde zu einem Ort der Geborgenheit

Stets in Kontakt ist Eloshvili auch mit Ilya Zubkov. Der Ex-Falke lebt wieder in der Ukraine. „Ilya musste an die Front. Er bekam eine Waffe in die Hand und musste in Kiew kämpfen. Als er mir das erzählte, hatte ich Tränen in den Augen. Erst dieser Tage konnte er nach Hause“, weiß Eloshvili. „Es zeigt, dass Fußball doch oft nur Nebensache ist.“ Selbst, wenn Freitag (18.30) in Kapfenberg gegen Horn ein so wichtiges Spiel gegen den Abstieg steigt.