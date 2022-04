EU-Verbot von RT und Sputnik wirft Fragen auf

Österreichs Internetanbieter beklagen noch zahlreiche offene Fragen bezüglich der im Zuge der EU-Sanktionen verhängten Sperren der russischen Staatsmedien RT und Sputnik. Schließlich müsse man nun auch die Webseiten der Medienhäuser sperren. Den Anbietern fehlten dafür jedoch die genaue Bestimmung, welche Seiten betroffen seien und in welcher technischen Form diese blockiert werden müssten, kritisierte am Donnerstag der Verband ISPA in einer Aussendung.