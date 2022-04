NBA-Boss Adam Silver kritisiert viele Starausfälle

NBA-Boss Adam Silver hat die vielen Ausfälle von Basketball-Stars während der Saison in der nordamerikanischen Liga kritisiert. Es sei ein Trend, dass absolute Top-Profis „nicht in vollem Umfang“ an Spielen teilnehmen, sagte der 59-Jährige am Mittwoch in New York. In der NBA werden in normalen Spieljahren 82 Partien alleine in der regulären Saison absolviert. Erst danach beginnen die Playoffs, in denen es um die Meisterschaft geht. Zuletzt gab es pandemiebedingt Abweichungen.