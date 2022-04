Apple um 1,5 Mio. Dollar betrogen - 8 Jahre Haft!

Mit gestohlenen Geschenkkarten auf Einkaufstour gegangen

Tout-Puissant hatte demnach gestanden, mehrere Apple-Geräte aus einem Store in Southlake, Texas, gestohlen zu haben, um dann mit diesen noch vor dem Store über dessen WLAN digitale Apple-Geschenkkarten zu generieren. Die Screenshots der QR-Codes mit dem Wert der Geschenkkarten schickte er anschließend an seinen Komplizen Ali, der damit wiederum - zusammen mit einem weiteren, nicht angeklagten Mann - in New Yorker Apple Stores auf Einkaufstour ging.