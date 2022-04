Bundeskanzler in der Ukraine - richtiges Signal?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) einen Ukraine-Besuch des österreichischen Regierungschefs „in der nächsten Zeit“ angekündigt. Dies erklärte Selenskyj in einer Videobotschaft an die ukrainische Bevölkerung, die in der Nacht auf Dienstag veröffentlicht wurde. Das Bundeskanzleramt bestätigte die geplante Reise gegenüber krone.at. Was sagen Sie zu diesem Schritt - ist dies das richtige Signal oder sehen Sie das anders? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!