Tierisches Happy End in schweren Zeiten

Ungewisse Tage

Die ersten Tage nach ihrer Ankunft zog sich „Pushinka“ zwar noch zurück, bald jedoch zeigte sich der Stubentiger - deren Name übersetzt in etwa „flauschig“ bedeutet - als menschenbezogene, freundliche und tiefenentspannte Katze. „Die Tage vergingen und „Pushinkas“ Schicksal, sowie das ihrer Familie, ließ uns nicht los. Deshalb beschlossen wir, dass sie und ihre Familie - nach allem was sie durchmachen mussten - die Chance haben sollten, zusammen zu sein“, so Betriebsleiter Thomas Benda. „Wir organisierten eine Übersetzerin, die bei „Pushinkas“ Familie anrief und sich nach der aktuellen Lage der Familie erkundigte. Es stellte sich heraus, dass die Familie mittlerweile eine tierfreundliche Bleibe gefunden hatte und „Pushinka“ wahnsinnig vermisste.“, ergänzt Benda.