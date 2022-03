Wenn alle zusammenhelfen, bewirken wir viel

Tausende Menschen fliehen immer noch vor dem Krieg in der Ukraine - und viele bringen ihre Tiere mit. Egal ob sie nur auf der Durchreise sind, oder eine Zeit lang in Österreich bleiben wollen, sie alle haben eines gemeinsam: Das Erlebte hat sie traumatisiert, es gilt unzählige Dinge zu organisieren, in einem fremden Land, dessen Sprache sie nicht sprechen. Jetzt suchen wir engagierte Tierärzte, die mit anpacken möchten!