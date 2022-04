Wozniacki gewinnt ihr Abschiedsmatch gegen Kerber

Die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki hat sich mit einem letzten Kräftemessen mit Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber von der großen Tennisbühne verabschiedet. In ihrem Abschiedsmatch gegen ihre langjährige Wegbegleiterin siegte die 31-jährige Dänin am Dienstag in Kopenhagen mit 7:5 und 6:4. Vor rund 10.000 Zuschauern zeigte sie dabei, dass sie auch mehr als zwei Jahre nach ihrem letzten Match auf der WTA-Tour nach wie vor Tennis auf Topniveau spielen kann.