Partner der Uni Salzburg stärken Putin den Rücken

Unter den Unterstützern finden sich auch die Chefs der renommierten Universitäten, wie etwa auch der Moskauer Lomonossow-Universität, mit der die Salzburger Hochschule seit Jahren eine Partnerschaft pflegt. Und gerade das löst dieser Tage an der Uni einiges an Unbehagen aus – die Salzburger listen insgesamt elf russische Partnerhochschulen auf ihrer Homepage auf; von der Enklave Kaliningrad bis nach Wladiwostok in Fernost.