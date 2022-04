Französischer Ski-Oldie spricht über Karriereende

Er kann es also noch immer nicht lassen. Johan Clarey wird auch in der Saison 2022/23 im Ski-Alpin-Zirkus an den Start gehen. Das gab der mittlerweile 41-jährige Franzose nun der „Figaro“ bekannt. „Ich habe mich dazu entschieden, noch ein weiteres Jahr zu fahren“, so der Speed-Spezialist. Er habe sich dazu entschlossen, seine Karriere erst bei der WM in Courchevel/Meribell ausklingen zu lassen.