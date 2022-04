Apotheke seit 14 Generationen in einer Hand

„1326 wurde vom Landesfürsten Heinrich in Innsbruck eine Apotheke gegründet. Damit war sie eine der ersten in Österreich“, bekräftigt Dr. Andreas Winkler, der diese mit seiner Frau in 14. Generation leitet. Bis zum Jahr 1452 klaffen Lücken in den Aufzeichnungen, als die Institution vom Italiener Ludwig Piglioli gekauft und zur Leibapotheke von „Sigmund des Münzreichen“ wurde. Da dieser - trotz des Namens - nicht so wohlhabend war, verlieh er eben dieses Privileg. „Überhaupt profitierten die Innsbrucker von der Nähe zu Italien, da von dort viele medizinische Entwicklungen kamen“, so Dr. Winkler.