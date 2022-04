Gegen Fehler im OP: Chirurgen lernen von Piloten

So wie man sich bei einer Flugreise vertrauensvoll in die Hände des Flugpersonals begibt, kommt man bei einem Krankenhausaufenthalt in jene der Ärzte und Pflegepersonen. Aus diesem Grund werden jetzt im Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt (K), ähnlich wie in der Luftfahrt, verbesserte, zum Teil erweiterte, aber auch gestraffte OP-Checklisten eingesetzt. Dabei orientieren sich die Experten an Abläufen im Cockpit und beweisen, dass Medizin und Luftfahrt gut voneinander lernen können.