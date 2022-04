Cyber-Krieg könnte Versicherer Milliarden kosten

Prämien durch Lösegelder nach oben geschnellt

Die Prämien in der Cyber-Versicherung sind schon lange vor dem Ukraine-Krieg nach oben geschnellt. Grund dafür sind vor allem die Lösegelder, die die Internet-Erpresser verlangen. Sie fordern längst keine pauschalen Summen mehr, sondern eruieren genau, wie viel sich ihr Opfer leisten kann - oder muss. Nach Angaben von Marsh haben sich die Prämien im vierten Quartal in den USA mehr als verdoppelt, in Großbritannien annähernd verdoppelt. In Branchenkreisen heißt es, das werde in diesem Jahr in ähnlichen Größenordnungen weitergehen.