Neue Eiskreationen von Eskimo zum Saisonstart

Eskimo betont in einer Aussendung, dass alle Kids-Produkte nach firmeneigenen „Verantwortungsbewusst gemacht für Kinder“-Kriterien entwickelt wurden, was auch als eigenes Logo auf der Packung gekennzeichnet ist. Der Eishersteller will damit eigenen Worten zufolge „erlaubten Genuss als Teil einer vielfältigen, ausgewogenen Ernährung und eines aktiven Lebensstils anbieten“. Alle Infos zur „Responsibly made for Kids“-Produkten finden Sie online hier.