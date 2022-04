Heimvorteil für Gold-Adler bei großer Ehrung

Salzburgs erfolgreiche Sportler bei Olympia in Peking wurden am Samstag in Bischofshofen noch einmal gebührend gefeiert. Im Auslauf der Paul-Außerleitner-Schanze hatten Salzburgs vergoldete Team-Adler quasi Heimvorteil. Insgesamt sieben Athletinnen und Athleten kamen mit Medaillen aus China heim. Das würdigten auch Ex-Größen wie Kronberger und Co.