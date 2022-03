„Totaler Witz!“ England-Fans pfeifen Maguire aus

Im Vorfeld der Partie war die schwierige Phase von Maguire, der bei Manchester United unter Vertrag steht, ein großes Thema in den englischen Medien. Als sein Name in der Aufstellung des EM-Finalisten verlesen wurde, gab es ebenso Buh-Rufe wie bei seinen ersten Ballkontakten. Maguire machte keine schlechte Partie und war an der Entstehung der ersten beiden Tore beteiligt.