Fast Minusrekord! Kaum jemand will ÖFB-Team sehen

Knapp ist‘s geworden: Der bisherige Besucher-Minusrekord für ein Fußball-Ländermatch in Wien ist NICHT gebrochen! Im Abschiedsspiel von Teamchef Franco Foda - nach knapp vierjähriger Amtszeit - fanden sich zum Test Österreich gegen Schottland lediglich 6600 Zuschauer im Ernst-Happel-Stadion ein. Somit bleiben die 6200 Besucher beim Duell mit Rumänien in der EM-Qualifikation 1987 das traurige Minimum in der ÖFB-Historie für Partien in Wien …