Hatte Oscar-Moderator die Watschen verdient?

Die diesjährigen Academy Awards sind nicht ohne einen handfesten Skandal ausgegangen. Moderator Chris Brown machte in einer Rede einen Witz über die Ehefrau von Will Smith. „Jada, ich liebe dich, ,G.I. Jane 2‘, ich kann es gar nicht erwarten, es zu sehen“ richtete er seine Worte an die Frau des Men in Black und Bad Boys Stars. Dafür kassierte er im Anschluss vor laufender Kamera eine Ohrfeige. War diese verdient oder hat hier das Testosteron überhandgenommen? Wir freuen uns über Ihre Meinung!