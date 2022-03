WM-Qualifikation: Eine Bilanz des Scheiterns

Auch Marcel Koller scheiterte!

Es folgte ein doppeltes Scheitern mit Marcel Koller: In der Quali für 2014 ritterte Österreich bis zum vorletzten Spieltag um Platz zwei und das Play-off-Ticket, verlor das entscheidende Duell in Schweden 1:2. In Blickrichtung WM 2018 kamen Alaba und Co. in den ersten vier Matches nur auf vier Zähler, die Aufholjagd misslang. Und am Donnerstag ließ Gareth Bale Österreich erneut scheitern.