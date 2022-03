Fans haben Topfavorit: Stöger ist der Richtige

Aber: Kann er tatsächlich ernsthaft weiter ein Thema sein? Die WM-Quali ging sowohl in der Gruppe als auch im Play-off krachend in die Hosen, in keinem der 47 Länderspiele unter Foda gab es einen Sieg gegen eine Mannschaft, die in der Weltrangliste besser als Österreich platziert ist. Fakten, die man nicht wegleugnen kann, die zeigen, dass die Entwicklung nach oben nicht da ist.