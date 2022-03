Zahlen sinken langsam - aber weitere 46 Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 33.508 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am selben Tag der Vorwoche waren es noch 41.999 Neuinfektionen in Österreich. Ein Abwärtstrend bei der Zahl der Neuinfektionen macht sich damit langsam bemerkbar. Die Zahl der Todesfälle bleibt jedoch hoch: 46 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben seit gestern.